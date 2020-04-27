СК возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале

ТАСС, 27 апреля. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-26 компании "Абакан Эир" в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Жесткая посадка вертолета Ми-26 произошла 25 апреля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту вертолета находились восемь человек, они были доставлены в Новоуренгойскую ЦРБ санавиацией. Четыре человека были отпущены на амбулаторное лечение. По информации пресс-службы администрации Тазовского района, борт следовал на месторождение Ванкор (Красноярский край).
"Уральским следственным управлением на транспорте СК России по факту жесткой посадки вертолета Ми-26Т в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате которой пострадали 4 человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие причинение крупного ущерба")", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, основными версиями причин авиационного инцидента являются ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные погодные условия. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств авиационного инцидента, а также причин и условий произошедшего", - добавили в пресс-службе.