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СК возбудил дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале

Инцидент произошел 25 апреля в Тазовском районе, на борту находились восемь человек

ТАСС, 27 апреля. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-26 компании "Абакан Эир" в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Жесткая посадка вертолета Ми-26 произошла 25 апреля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту вертолета находились восемь человек, они были доставлены в Новоуренгойскую ЦРБ санавиацией. Четыре человека были отпущены на амбулаторное лечение. По информации пресс-службы администрации Тазовского района, борт следовал на месторождение Ванкор (Красноярский край).

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"Уральским следственным управлением на транспорте СК России по факту жесткой посадки вертолета Ми-26Т в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате которой пострадали 4 человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие причинение крупного ущерба")", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, основными версиями причин авиационного инцидента являются ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные погодные условия. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств авиационного инцидента, а также причин и условий произошедшего", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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