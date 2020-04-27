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Прокуратура проверит содержание мигрантов в учреждении Екатеринбурга после акции протеста

27 апреля несколько человек в спецприемнике нанесли себе телесные повреждения и требовали немедленной депортации на родину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга проверит содержание мигрантов в центре временного содержания иностранных граждан после того, как несколько людей нанесли себе телесные повреждения и требовали немедленной депортации. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

"В рамках надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение требований законодательства, регулирующего вопросы содержания иностранных граждан, в центре временного содержания иностранных граждан", - говорится в сообщении.

27 апреля несколько человек нанесли себе телесные повреждения и требовали немедленной депортации на родину, а также выдачи телефонов для беспрепятственной связи с родственниками. Госпитализация никому не потребовалась.

Теги
РоссияСвердловская область
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