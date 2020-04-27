Авиасообщение между Курганом и Москвой прекратят до 15 мая

ТАСС, 27 апреля. Авиакомпания Utair не будет осуществлять рейсы Москва - Курган и Курган - Москва до 15 мая. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе Курганской области.
"Оперативный штаб Курганской области по недопущению распространения коронавируса рассмотрел вопрос о возможности продолжения приостановления авиаперевозок из аэропорта Кургана до 15 мая. Авиакомпания Utair приостановила полеты. Билеты c 1 мая по 15 мая 2020 года на официальном сайте авиакомпании и в авиакассах не продаются", - говорится в сообщении.
В числе ограничительных мер, связанных с коронавирусом, власти области приостановили автобусное сообщение с соседними регионами. Сейчас на территорию Курганской области могут въезжать лишь местные жители. Исключение составляют случаи, когда люди из других регионов приезжают, например, по работе, на лечение или похороны.
В понедельник пресс-служба аэропорта Кургана сообщила о возобновлении рейсов Курган - Моска и Москва - Курган, осуществляемых авиакомпанией Utair. Самолеты перестали летать по данному направлению с 9 апреля, также в конце марта компания Nordwind Airlines прекратила полеты из Кургана в Сургут и Ханты-Мансийск - таким образом, авиасообщение с аэропортом Курган было временно прекращено в связи с ситуацией с коронавирусом.
В Курганской области на сегодняшний день зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов уже выздоровели. При этом, как отметил на совещании в понедельник глава региона Вадим Шумков, 80% заразившихся - поступившие из Москвы и Московской области.