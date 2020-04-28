Курганская область получит необходимое число аппаратов ИВЛ до конца апреля

Ранее глава региона Вадим Шумков написал на своей странице в Instagram , что в области имеется лишь 30% аппаратов ИВЛ и 50% воздуха для них от установленного новыми нормативами для инфекционного госпиталя объема. На совещании по профилактике распространения коронавируса в Уральском федеральном округе (УрФО) он отметил, что поставки аппаратов могут растянуться до 1 августа, полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов призвал регионы округа по возможности помочь Курганской области.

ТАСС, 28 апреля. Курганская область получит необходимое число аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до конца апреля, полностью покрыв их дефицит в созданном региональном инфекционном госпитале, сообщили во вторник в областном оперативном штабе.

"До конца апреля Курганская область проучит необходимое число аппаратов ИВЛ для оснащения инфекционного госпиталя. Обеспеченность ИВЛ в регионе уже возросла в несколько раз. <...> Если в начале подготовки у нас было всего 14 аппаратов ИВЛ, то за этот период нам удалось обеспечить наличие 93 аппаратов, сегодня дополнительно поступают еще 18 аппаратов ИВЛ, и до конца месяца в рамках соглашений мы получаем еще 34 аппарата ИВЛ", - говорится в сообщении. Уточняется, что госпиталь рассчитан на 414 мест, для его работы нужны 145 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина добавила, что в области закупают и другое медицинское оборудование для госпиталя - мониторы пациента, шприцевые насосы, рециркуляторы.

"Решен вопрос по полному замещению медицинского персонала - врачи, средние и младшие медицинские работники. В настоящее время во второй городской больнице медицинский персонал отрабатывает практику с учетом использования средств индивидуальной защиты", - отметила замгубернатора по соцполитике Ольга Соложенцева.

Накануне Шумков на совещании по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что сейчас в госпитале имеется двухмесячный запас медицинских препаратов. Более того, по его словам, ведется дополнительная закупка для формирования трехмесячного запаса, но пока "отмечается ограниченное количество трех препаратов, входящих в схему официального лечения".

О ситуации в регионе

В Курганской области зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов уже выздоровели. При этом, как отметил на совещании в понедельник глава региона Вадим Шумков, 80% заразившихся - поступившие из Москвы и Московской области.