Курганская область получит необходимое число аппаратов ИВЛ до конца апреля

ТАСС, 28 апреля. Курганская область получит необходимое число аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до конца апреля, полностью покрыв их дефицит в созданном региональном инфекционном госпитале, сообщили во вторник в областном оперативном штабе.
Ранее глава региона Вадим Шумков написал на своей странице в Instagram, что в области имеется лишь 30% аппаратов ИВЛ и 50% воздуха для них от установленного новыми нормативами для инфекционного госпиталя объема. На совещании по профилактике распространения коронавируса в Уральском федеральном округе (УрФО) он отметил, что поставки аппаратов могут растянуться до 1 августа, полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов призвал регионы округа по возможности помочь Курганской области.
"До конца апреля Курганская область проучит необходимое число аппаратов ИВЛ для оснащения инфекционного госпиталя. Обеспеченность ИВЛ в регионе уже возросла в несколько раз. <...> Если в начале подготовки у нас было всего 14 аппаратов ИВЛ, то за этот период нам удалось обеспечить наличие 93 аппаратов, сегодня дополнительно поступают еще 18 аппаратов ИВЛ, и до конца месяца в рамках соглашений мы получаем еще 34 аппарата ИВЛ", - говорится в сообщении. Уточняется, что госпиталь рассчитан на 414 мест, для его работы нужны 145 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина добавила, что в области закупают и другое медицинское оборудование для госпиталя - мониторы пациента, шприцевые насосы, рециркуляторы.
"Решен вопрос по полному замещению медицинского персонала - врачи, средние и младшие медицинские работники. В настоящее время во второй городской больнице медицинский персонал отрабатывает практику с учетом использования средств индивидуальной защиты", - отметила замгубернатора по соцполитике Ольга Соложенцева.
Накануне Шумков на совещании по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что сейчас в госпитале имеется двухмесячный запас медицинских препаратов. Более того, по его словам, ведется дополнительная закупка для формирования трехмесячного запаса, но пока "отмечается ограниченное количество трех препаратов, входящих в схему официального лечения".
О ситуации в регионе
В Курганской области зафиксировано около 40 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов уже выздоровели. При этом, как отметил на совещании в понедельник глава региона Вадим Шумков, 80% заразившихся - поступившие из Москвы и Московской области.