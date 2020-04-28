С аэропорта вахтового поселка Сабетта на Ямале сняли ограничения

27 апреля главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко заявила, что аэропорт в вахтовом поселке Сабетта закрыт на карантин.

ТАСС, 28 апреля. Ограничения на работу аэропорта в вахтовом поселке Сабетта, расположенного в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, которые были введены в связи с распространением коронавируса, сняты. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе во вторник.

"28 апреля с аэропорта Сабетты сняты ограничения. В ближайшие дни ожидается, что выработанная совместно с работодателем схема вывоза работников с отрицательным тестом на коронавирус начнет реализовываться", - говорится в сообщении.

Сабетта - вахтовый поселок на восточном берегу полуострова Ямал, где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Первая линия завода была открыта в декабре 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года.

По данным оперштаба ЯНАО, в поселке зарегистрировано более 140 случаев заражения коронавирусом. На данный момент в лаборатории Салехардской окружной больницы исследуют 1929 проб, отобранных в последние несколько дней медиками ЯНАО у вахтовых работников поселка.

В Ямало-Ненецком автономном округе на 28 апреля подвержено 387 случаев заболевания коронавирусом. При этом 228 случаев было зафиксировано на месторождениях.