Свердловское УФАС не прогнозирует резкого роста цен на социально значимые продукты

"Учитывая системную работу [антимонопольной службы], можно сказать, что никакого резкого роста цен на социально значимые продукты питания не будет", - сказал он, уточнив, что на территории Свердловской области дефицита продуктов питания нет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области не прогнозирует роста цен на социально значимые продукты питания на территории региона из-за пандемии коронавируса, а также отмечает отсутствие дефицита таких товары в магазинах. Об этом сообщил во вторник руководитель УФАС Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции в региональном пресс-центре ТАСС.

Шалабодов пояснил, что УФАС по Свердловской области ведет ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты в торговых сетях. Список таких продуктов, по его словам, содержит 24 наименования и установлен правительством РФ. Цены на эти продукты в случае роста цены в течение 30 дней более чем на 30% подлежат госрегулированию. Сейчас центральный аппарат ФАС собирает всю информацию от региональных управлений и в случае необходимости проводит проверки. Решение о госрегулировании цен принимается на уровне правительства РФ, в том числе по результатам проводимого мониторинга.

Рост цен на некоторые продукты, как входящие в список, так и не значащиеся в нем, по его словам, связан с сезонностью, а также с разбросом цен от минимальной до максимальной, что зависит от поставщика и качества продукта.

Что касается завышенных цен на имбирь, чеснок и лимон, жалобы на которые поступают в УФАС, то рост связан с коронавирусом в основных странах-поставщиках - Китае и Турции. По словам Шалабодова, мониторинг цен и работа с поставщиками ведется центральным аппаратом ФАС на постоянной основе, и к середине мая на эти продукты ожидается стабилизация цен. Однако данные продукты в список социально значимых не включены, поэтому госрегулирование цен на них не предусмотрено.