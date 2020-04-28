Коронавирус подтвердили у трех представителей Челябинской епархии

"В воскресенье, 26 апреля, у нас митрополит Григорий и ряд священнослужителей Свято-Симеоновского кафедрального собора были проверены на компьютерной томографии на предмет того, что у них были признаками пневмонии. По результатам они были госпитализированы. Вчера у них был взят тест, результаты которого показали, что четверо из госпитализированных не имеют вируса - это митрополит и трое священнослужителей. Трое имеют вирус - это один священник и два сотрудника кафедрального собора", - отметил Шестаков.

По его словам, очаг инфекции был в алтаре собора. "Те люди, которые общались между собой в алтаре, оказались в зоне поражения", - добавил он.

По данным Минздрава Челябинской области, на 28 апреля в регионе выявлено 432 случая заражения коронавирусом. За последние сутки обнаружено 19 случаев.