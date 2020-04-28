{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердили у трех представителей Челябинской епархии

Это один священник и два сотрудника Свято-Симеоновского кафедрального собора

ТАСС, 28 апреля. Коронавирусная инфекция подтверждена у трех представителей Челябинской епархии. Об этом ТАСС сообщил секретарь Челябинской митрополии Игорь Шестаков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В воскресенье, 26 апреля, у нас митрополит Григорий и ряд священнослужителей Свято-Симеоновского кафедрального собора были проверены на компьютерной томографии на предмет того, что у них были признаками пневмонии. По результатам они были госпитализированы. Вчера у них был взят тест, результаты которого показали, что четверо из госпитализированных не имеют вируса - это митрополит и трое священнослужителей. Трое имеют вирус - это один священник и два сотрудника кафедрального собора", - отметил Шестаков.

По его словам, очаг инфекции был в алтаре собора. "Те люди, которые общались между собой в алтаре, оказались в зоне поражения", - добавил он.

По данным Минздрава Челябинской области, на 28 апреля в регионе выявлено 432 случая заражения коронавирусом. За последние сутки обнаружено 19 случаев.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Свердловское УФАС не прогнозирует резкого роста цен на социально значимые продукты
В ведомстве также отмечают отсутствие дефицита таких товаров в магазинах региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС