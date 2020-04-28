"Бессмертный полк" в Екатеринбурге проведут в офлайн после снятия режима самоизоляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в ее привычном режиме пройдет в Екатеринбурге и в городах Свердловской области после снятия режима самоизоляции, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС руководитель штаба регионального отделения "Бессмертный полк России" Валерий Басай.

В День Победы 9 мая в связи с пандемией коронавируса на улицах российских городов не будут проводиться традиционные шествия "Бессмертный полк", в Екатеринбурге и других городах Свердловской области акция пройдет в формате "Бессмертный полк на балконе".

"Такой онлайн-режим мы делаем, потому что мы понимаем, что 9 Мая - это все равно значимая дата, потому мы проводим полк в онлайне. В офлайне в этом году полк обязательно пройдет, после того как будет снят режим самоизоляции. [О дате] мы проинформируем, когда будет понятна эпидемиологическая ситуация", - сказал он.

В День Победы 9 Мая 2020 года все желающие жители Екатеринбурга и городов Свердловской области смогут принять участие в акции "Бессмертный полк на балконе". В 19 часов по местному времени все, кто хочет почтить память своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, смогут выйти с их портретами на балконы собственных домов и присоединиться к символической акции поминовения.

Президент РФ Владимир Путин ранее отложил подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих родственников на официальном сайте проекта "Народная летопись".