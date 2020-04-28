Отдел полиции под Челябинском возобновил работу после карантина

ТАСС, 28 апреля. Отдел полиции "Южный" в Миассе Челябинской области возобновил работу после карантина из-за заражения сотрудников коронавирусом. Об этом во вторник сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

24 апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в отделе полиции было зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом. По данным ГУ МВД, все сотрудники отделения были отправлены на самоизоляцию.

"Отдел полиции "Южный" ОМВД России по городу Миассу возобновил работу. В настоящее время регистрация сообщений о преступлениях и происшествиях, расследование уголовных дел, охрана общественного порядка на территории обслуживания, а также выполнение других служебных задач осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, на 28 апреля в регионе выявлено 432 случая заражения коронавирусом.