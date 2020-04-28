Часть вернувшихся из Индонезии и Таиланда туристов разместили в обсерваторе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апреля. /ТАСС/. Более 20 из почти 200 российских туристов, прилетевших во вторник на самолете авиакомпании Utair в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) из Индонезии и Таиланда, помещены в обсерватор, остальные будут соблюдать режим самоизоляции у себя в квартирах, а жители других регионов отправлены домой. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во вторник в ходе заседания регионального штаба по ситуации с коронавирусом.

Во вторник утром самолет Utair с группой российских граждан, пожелавших вернуться в страну, но не имевших такой возможности из-за ограничений, связанных с коронавирусом, приземлился в аэропорту Сургута. Рейс был выполнен по маршруту Денпасар - Бангкок - Сургут и организован по поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой в связи с поступающими обращениями от жителей. Всего прилетели 190 человек: 100 жителей ХМАО, 58 - Тюменской области, 25 - Ямало-Ненецкого автономного округа, семь - из других регионов РФ. В основном это семьи с детьми дошкольного возраста.

"Ямальцы - 25 человек, жители Тюменской области - 56 человек и Свердловской области - 2 человека в сопровождении ГИБДД уехали домой. У нас (в Сургуте - прим. ТАСС) в обсерваторе размещено 22 человека, остальные - 85 человек - отправились на самоизоляцию", - сказала глава региона.

Руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева сообщила, что у пассажиров рейса в ходе полета повышения температуры выявлено не было. "Повышенной температуры у пассажиров не выявлено, обращений об ухудшении состояния здоровья не поступало. Багаж пассажиров подвергался дезинфекции", - сказала она.

В свою очередь, в оперативном штабе региона сообщили, что в обсерваторе в Сургуте будут размещены жители Курганской области и часть прилетевших жителей Югры. Остальные отправлены на самоизоляцию на 14 дней в своих квартирах под наблюдением врачей и профильных служб.