Тюменская область создаст нефтегазовый кластер для решения проблем отрасли

ТАСС, 28 апреля. Нефтегазовый кластер для решения актуальных проблем отрасли будет создан в Тюменской области. В него войдут коммерческие компании, научные и образовательные организации, сообщил во вторник на онлайн-конференции в рамках подготовки Тюменского нефтегазового форума заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

"Новая ситуация - коронавирус. Видим ограничения финансовые, как со стороны госбюджета, регионального бюджета, так и со стороны компаний. <…> Нужен кластер, чтобы объединиться. Мы понимаем, что в регионе большой объем предприятий нефтегазовой отрасли, научных центров, сложившиеся многолетние отношения между компаниями, но все равно этого не хватает", - сказал Пантелеев.

Он добавил, что в создание и работу кластера планируется вовлечь максимальное количество компаний, так как у каждой из них есть свои компетенции в решении тех или иных вопросов.

"Одно из ядер - это наш Западно-Сибирский научно-образовательный центр. Он должен стать интегратором трех составляющих. Это научные организации, образовательные организации и организации реального сектора экономики. Одна из основных целей, [которой будет заниматься НОЦ], - это цифровая трансформация нефтегазовой отрасли", - отметил Пантелеев, уточнив, что разработки ученых будут применяться в процессе добычи полезных ископаемых.

Также в регионе планируется продолжить проведение "Технологических дней" на Тюменском нефтегазовом форуме, когда компании предлагают оценить экспертам свои технологии и разработки. По итогам жюри выбирает лучшие и рекомендует их для использования в нефтегазовом секторе.

О конференции

Онлайн-конференция "Турбулентность ТЭК. Точки роста в новой реальности" проходит в рамках подготовки Тюменского нефтегазового Форума (ТНФ). Мероприятие стало первым из серии онлайн-конференций, посвященных актуальным вопросам ТЭК, призванных стать площадкой для диалога экспертов отрасли, государственных структур и участников рынка.

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Они обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.