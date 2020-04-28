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Тюменские власти возьмут на себя уплату части процентов по кредитам нефтегазовых компаний

Заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев уточнил, что из процента, который оплачивается банку, будут вычитаться 5,5%

ТАСС, 28 апреля. Власти Тюменской области возьмут на себя выплату части процентов по кредитам, которые взяли предприятия нефтегазовой отрасли. Это поможет пополнить оборотные средства компаний, сообщил во вторник на онлайн-конференции в рамках подготовки Тюменского нефтегазового форума заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

"Мы понимаем, что опять необходимо пополнение оборотных средств. И тем компаниям, которые сегодня устойчивы и качественно работают, взаимодействуют с банками и в группу риска не попадают, нужно помочь снизить нагрузку кредитного портфеля. Мы вводим процентную ставку. На сегодняшний день - это 5,5%, которые будут вычитаться с процента, который оплачивается банку", - сказал он.

Пантелеев добавил, что в регионе для компаний уже действует ряд мер поддержки. В области можно получить статус компании, реализующий региональный инвестиционный проект, который дает возможность отмены налога на имущество на 5 лет и другие преференции. Также действует инвестиционный налоговый вычет, где можно компенсировать до 90% средств, потраченных на модернизацию. Кроме того, работает пониженная ставка налога на имущество для проектов от 300 млн рублей. В первый год он составит 0%, во второй - 0,5% и в третий - 1%.

Онлайн-конференция "Турбулентность ТЭК. Точки роста в новой реальности" проходит в рамках подготовки Тюменского нефтегазового Форума (ТНФ). Мероприятие стало первым из серии онлайн-конференций, посвященных актуальным вопросам ТЭК, призванных стать площадкой для диалога экспертов отрасли, государственных структур и участников рынка.

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Они обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.

Теги
РоссияТюменская область
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