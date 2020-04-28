Тюменские власти возьмут на себя уплату части процентов по кредитам нефтегазовых компаний

ТАСС, 28 апреля. Власти Тюменской области возьмут на себя выплату части процентов по кредитам, которые взяли предприятия нефтегазовой отрасли. Это поможет пополнить оборотные средства компаний, сообщил во вторник на онлайн-конференции в рамках подготовки Тюменского нефтегазового форума заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

"Мы понимаем, что опять необходимо пополнение оборотных средств. И тем компаниям, которые сегодня устойчивы и качественно работают, взаимодействуют с банками и в группу риска не попадают, нужно помочь снизить нагрузку кредитного портфеля. Мы вводим процентную ставку. На сегодняшний день - это 5,5%, которые будут вычитаться с процента, который оплачивается банку", - сказал он.

Пантелеев добавил, что в регионе для компаний уже действует ряд мер поддержки. В области можно получить статус компании, реализующий региональный инвестиционный проект, который дает возможность отмены налога на имущество на 5 лет и другие преференции. Также действует инвестиционный налоговый вычет, где можно компенсировать до 90% средств, потраченных на модернизацию. Кроме того, работает пониженная ставка налога на имущество для проектов от 300 млн рублей. В первый год он составит 0%, во второй - 0,5% и в третий - 1%.

Онлайн-конференция "Турбулентность ТЭК. Точки роста в новой реальности" проходит в рамках подготовки Тюменского нефтегазового Форума (ТНФ). Мероприятие стало первым из серии онлайн-конференций, посвященных актуальным вопросам ТЭК, призванных стать площадкой для диалога экспертов отрасли, государственных структур и участников рынка.

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Они обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.