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Пандемия коронавируса нового типа

В Златоусте из-за долгов за электроэнергию остановили трамвайное движение

В свою очередь долги транспортного предприятия образовались из-за падения пассажиропотока на 70% на фоне распространения коронавируса

ТАСС, 28 апреля. Трамвайное движение в городе Златоусте Челябинской области остановлено из-за долгов предприятия за электроэнергию в размере 2 млн рублей. Долги вызваны падением пассажиропотока на фоне распространения коронавируса, сообщил ТАСС советник главы Златоуста по информационной политики Алексей Коновалов.

"У нас произошла остановка трамвайно-пассажирских перевозок из-за задолженности предприятия за электроэнергию. Причина задолженности - это падение пассажиропотока на 70% из-за коронавируса", - сказал Коновалов.

По его словам, на данный момент 40% задолженности погашено. Общая сумма долга составляет 2 млн рублей. "Ситуация на контроле у главы города. В ближайшее время движение будет восстановлено, долги будут закрыты перед Челябэнергосбытом", - добавил Коновалов, отметив, что трамвайное движение будет возобновлено до конца недели.

По данным Минздрава Челябинской области, на 28 апреля в регионе выявлено 432 случая заражения коронавирусом. За последние сутки добавилось 19 случаев. Как ранее сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, 40% случаев заражения коронавирусом в регионе приходится на Златоуст.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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