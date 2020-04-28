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75-летие Победы

Поисковики нашли архивные данные о 400 фронтовиках, умерших в свердловских госпиталях

По итогам их проверки планируется издать книгу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Поисковики Свердловской области совместно с военным комиссариатом региона нашли записи с именами 400 солдат Великой Отечественной войны, умерших в размещавшихся на территории региона госпиталях, в Военно-медицинском архиве Санкт-Петербурга. По итогам их проверки планируется издать книгу с данными военнослужащих, умерших в медучреждениях региона во время войны, сообщила во вторник в уральском региональном центре ТАСС председатель Совета областной общественной молодежной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" Елена Скуратова.

"После архивной экспедиции в Военно-медицинский архив Санкт-Петербурга, в которой у нас побывали студенты Уральского [государственного] экономического университета, обнаружили 400 фамилий. Сейчас идет сверка этих фамилий - часть из них не увековечена, не известны у нас в областном комиссариате. Есть даже такие солдаты, которые считались без вести пропавшими", - сказала она. Скуратова уточнила ТАСС, что речь идет о военнослужащих со всего Советского Союза, получивших ранения или заболевших и отправленных в тыл в свердловские госпитали.

В результате в регионе планируют выпустить книгу, куда войдет как уже известная информация из местных архивов, так и вновь обнаруженные поисковиками имена. Всего, отметила Скуратова, в книгу могут попасть данные около 1 тыс. человек.

Она подчеркнула, что выпуск книги важен и для родных погибших в других регионах РФ - следы солдат, перемещавшихся по всей стране во время войны, могли теряться и не отражаться в документах. "Очень важно выпустить эту книгу, проработать архивные материалы и передать нашим коллегам из других субъектов РФ, поисковикам, чтобы они нашли погибших на территории Свердловской области солдат. Надо сказать, что только в городе Свердловск (ныне Екатеринбург - прим. ТАСС) было 49 госпиталей и 112 находились в Свердловской области", - сказала она, уточнив, что работа над книгой будет завершена не раньше следующего года из-за большого объема обрабатываемой информации.

Скуратова добавила, что книга отличается от выпускаемой в регионе Книги Памяти тем, что в той размещается информация о жителях региона, призванных на фронт. "А здесь у нас со всего Советского Союза [люди] - отдельно о латышах, которые погибли уже будучи военнослужащими в Еланских лагерях от болезней и захоронены в Камышловском районе, были те, кто вообще не знал русского языка. Мы постарались объединить то, что сделал областной комиссариат, что мы сделали", - пояснила она.

Мероприятия "Возвращения" организуются при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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