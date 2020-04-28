В Свердловской области не выявили побочных эффектов от "Триазавирина" при коронавирусе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Побочных эффектов после приема противовирусного препарата "Триазавирин", производимого в Свердловской области, у пациентов с коронавирусом не выявлено. На данный момент препарат применяется в регионе для лечения всех пациентов с данной инфекцией, сообщил во вторник в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
Ранее гуманитарная партия препарата была поставлена в Китай для защиты сотрудников российской дипмиссии, также на данный момент "Триазавирин" проходит испытания в КНР на лечение коронавируса. Партия препарата была поставлена и в Туркменистан, ведутся переговоры на ввоз в Республику Корея и Италию.
"Основываясь на эмпирических наблюдениях и статистических показателях в Свердловской области (539 выявленных, из них 109 вылечившихся и 19 тяжелых) мы видим различия в характеристиках исходов болезни с другими регионами. Различие - применение "Триазавирина" у всех пациентов Свердловской области. Также отмечу, что не было побочных явлений", - написал Куйвашев.
По его словам, препарат применяется на ранних стадиях течения коронавируса у пациентов, а также для профилактики.
"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.