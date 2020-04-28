В Свердловской области не выявили побочных эффектов от "Триазавирина" при коронавирусе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Побочных эффектов после приема противовирусного препарата "Триазавирин", производимого в Свердловской области, у пациентов с коронавирусом не выявлено. На данный момент препарат применяется в регионе для лечения всех пациентов с данной инфекцией, сообщил во вторник в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Ранее гуманитарная партия препарата была поставлена в Китай для защиты сотрудников российской дипмиссии, также на данный момент "Триазавирин" проходит испытания в КНР на лечение коронавируса. Партия препарата была поставлена и в Туркменистан, ведутся переговоры на ввоз в Республику Корея и Италию.