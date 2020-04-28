Югра введет цифровые пропуска для контроля за передвижениями некоторых категорий граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) завершили тестирование информационной системы цифровых пропусков для соблюдения режима обязательной самоизоляции. Теперь ее планируется ввести для некоторых категорий граждан, в том числе чиновников и пенсионеров, сообщил во вторник директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Ранее он сообщал, что власти Югры 13 апреля в тестовом режиме запустили систему "Цифровое уведомление" для жителей региона, которым необходимо выйти из дома по уважительной причине с учетом действующего режима обязательной самоизоляции из-за коронавируса. Чтобы оставить заявку, жителям нужно зайти на сайт sidimdoma.admhmao.ru или позвонить на единый номер по противодействию распространению коронавируса в Югре (8-800-200-01-12), а на улице необходимо иметь при себе паспорт.

"Проведено тестирование системы самоконтроля передвижения граждан. На первом этапе предлагается запустить для госслужащих, работников органов власти, местного самоуправления, граждан старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, посещавших территории за пределами РФ, имевших контакт с лицами, находящимися под наблюдениями. В случае ухудшения ситуации предлагаем запускать второй этап - для всех граждан и организаций, которым разрешено работать в период повышенной готовности", - сказал Ципорин во вторник на заседании регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.

По его словам, за время тестирования в Югре цифровые пропуска оформили более 21 тыс. граждан и более 6 тыс. юридических лиц.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 1 мая. На 28 апреля на территории автономного округа зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, 65 человек выздоровели, двое умерли.