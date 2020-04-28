Первые выздоровевшие после заражения коронавирусом в Свердловской области сдали плазму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Первые вылечившиеся после заражения коронавирусом пациенты в Свердловской области сдали плазму для лечения тех, у кого также выявили вирус. Врачи взяли плазму у первых семи пациентов, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Сегодня я хочу поблагодарить более сотни наших пациентов, которые уже вылечились от коронавируса и согласились сдать свою плазму для лечения тех, кто еще только борется с новой инфекцией. По последним данным, врачи взяли плазму у первых семи выздоровевших, она уже направлена в больницу № 40. Остальные вылеченные уральцы, к которым с такой просьбой обратились врачи, также согласились помочь. Переливание больным плазмы излечившихся ранее людей - новый способ лечения, который уже начали проверять в Москве, согласно первым данным, так болезнь протекает легче", - говорится в сообщении.