Первые выздоровевшие после заражения коронавирусом в Свердловской области сдали плазму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Первые вылечившиеся после заражения коронавирусом пациенты в Свердловской области сдали плазму для лечения тех, у кого также выявили вирус. Врачи взяли плазму у первых семи пациентов, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram.
"Сегодня я хочу поблагодарить более сотни наших пациентов, которые уже вылечились от коронавируса и согласились сдать свою плазму для лечения тех, кто еще только борется с новой инфекцией. По последним данным, врачи взяли плазму у первых семи выздоровевших, она уже направлена в больницу № 40. Остальные вылеченные уральцы, к которым с такой просьбой обратились врачи, также согласились помочь. Переливание больным плазмы излечившихся ранее людей - новый способ лечения, который уже начали проверять в Москве, согласно первым данным, так болезнь протекает легче", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, врачи говорят о том, что на ранних стадиях пациентам с коронавирусом может помочь и переливание плазмы здорового человека, не болевшего COVID-19. "Если вы хотите помочь людям, которые сейчас борются с новой коронавирусной инфекцией, в Екатеринбурге сдать плазму можно в Областной станции переливания крови, которая находится на ул. Пальмиро Тольятти, 8. Узнать все подробности можно по телефонам (343) 212-90-44 или (343) 233-46-61. Чем больше материала получат врачи, тем большее количество людей получат шанс поскорее вылечиться и отправиться из больницы домой к близким", - отметил он.