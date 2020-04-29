Четвертый рейс доставил от РМК на Урал 21 тонну средств защиты от коронавируса

"Чартерный рейс с гуманитарной помощью "Русской медной компании" (АО "РМК") и Фонда святой Екатерины приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге утром 29 апреля. Он доставил на Урал 21 тонну груза или около миллиона медицинских средств индивидуальной защиты, в том числе почти 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки и защитные очки. В общей сложности порядка 1,5 тыс. коробок", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Четвертый борт с гуманитарной помощью от "Русской медной компании" доставил на Урал 21 тонну груза или около миллиона медицинских средств индивидуальной защиты от коронавируса, сообщает в среду пресс-служба Фонда святой Екатерины.

В пресс-службе добавили, что на Урал прибыло уже четыре самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина. В составе гуманитарной помощи одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры - более 10,6 млн единиц изделий.

Также в регион будут доставлены 110 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Расходы на приобретение тестов и медоборудование поровну поделили Алтушкин и генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Гуманитарный груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей и формируется с учетом потребностей региональных министерств здравоохранения. Оба региона получат одинаковое количество изделий. Их распределение по медицинским учреждениям организуют областные власти.

"Дополнительно к средствам первой необходимости и медицинскому оборудованию Игорь Алтушкин приобрел линию по производству одноразовых медицинских масок мощностью до 5 млн штук в месяц. Проект позволит обеспечить средствами защиты медицинские учреждения и в целом снизить дефицит масок в регионе", - добавляют в пресс-службе.

По данным на 28 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего свердловские врачи вылечили 108 человек. В Челябинской области на ту же дату подтверждены 432 случая инфицирования, 49 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.