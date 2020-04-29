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Житель Екатеринбурга закидал камнями скорую помощь, которая приехала на вызов

Мужчину задержали сотрудники полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга закидал камнями машину скорой помощи, которая приехала на вызов после драки. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления СК РФ по Свердловской области.

"По имеющимся данным, стекло у автомашины скорой помощи разбил мужчина, начавший бросать камни в указанное транспортное средство после словесного конфликта с водителем скорой помощи, прибывшей по вызову о причинении одному из граждан телесных повреждений в результате драки", - говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил ТАСС, что на место выезжали сотрудники полиции, которые задержали мужчину. "Ранее мужчина был не в ладах с законом и находился в розыске по подозрению в причинении телесных повреждений", - сообщил Горелых.

Теги
РоссияСвердловская область
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