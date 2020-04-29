Свердловский фонд ОМС ввел тариф для пациентов с коронавирусом, болеющих в тяжелой форме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Свердловский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) ввел новый тариф на оказание помощи больным с коронавирусной инфекцией в особо тяжелой форме в размере 380 тыс. руб. на пациента, а также увеличил тариф для больных, которым требуется экстракорпоральная мембранная оксигенация с 500 до 900 тыс. руб., сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фонда.

"Нового тарифа в 380 тыс. руб. раннее не было. Он разработан для крайне сложных случаев течения заболевания с длительным пребыванием пациента в реанимационном отделении или на аппарате искусственной вентиляции легких с дорогостоящей лекарственной поддержкой", - сказал собеседник агентства.

В редких случаях, когда лечение требует использования экстракорпоральной мембранной оксигенации, его стоимость может достигать 900 тысяч рублей. Ранее на таких пациентов выделялось около полумиллиона рублей, уточнили в пресс-службе.

Также ТФОМС пересмотрел объем расходов на меднаблюдение за пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Тариф на наблюдение за этой категорией пациентов составлял 8 тысяч рублей, сейчас его увеличили до 25 тысяч рублей за каждый случай наблюдения.

В пресс-службе фонда добавили, что выделение средств по новому тарифу, а также на увеличение существующих будет осуществляться в рамках бюджета регионального ТФОМС.

По данным на 28 апреля, в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего свердловские врачи вылечили 108 человек.