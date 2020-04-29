Власти Югры бесплатно обеспечат товарами первой необходимости более 500 малоимущих

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в период пандемии коронавируса бесплатно обеспечат более 500 жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации, продуктами и предметами первой необходимости, сообщила ТАСС во вторник первый заместитель директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова.
"К нам поступили заявки от более 500 жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации. Им сегодня требуются продукты питания и товары первой необходимости. Данная помощь им будет оказана бесплатно", - сказала она.
По ее словам, в состав набора войдут макароны, каши, супы быстрого приготовления, молоко, чай, мясные и рыбные консервы, сахар, а также мыло, зубные щетки и пасты, туалетная бумага, полотенца. Все это будет упаковано в специализированную фирменную коробку с символикой региона, уточнила Круглова.
Наборы получат, в частности, малоимущие семьи и пенсионеры, которые в условиях пандемии коронавируса обратились в центры социальной защиты. "Данные наборы будут отправлены в управления социальной защиты автономного округа, а специалисты уже передадут жителям. Первыми их получателями станут жители Сургута и Ханты-Мансийска", - добавила она.
На 29 апреля на территории автономного округа зарегистрировано 366 случаев коронавирусной инфекции, 69 человек выздоровели, двое умерли.