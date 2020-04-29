Власти Югры бесплатно обеспечат товарами первой необходимости более 500 малоимущих

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в период пандемии коронавируса бесплатно обеспечат более 500 жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации, продуктами и предметами первой необходимости, сообщила ТАСС во вторник первый заместитель директора департамента социального развития Югры Светлана Круглова.

"К нам поступили заявки от более 500 жителей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации. Им сегодня требуются продукты питания и товары первой необходимости. Данная помощь им будет оказана бесплатно", - сказала она.