На Урале начала работу линия по производству 5 млн медицинских масок в месяц

"Линия <...> начала работу на площадке завода "Медсинтез" в Новоуральске. Мощность нового производства составляет свыше 5 млн масок в месяц. Стоит отметить, что проект был реализован совместно с главой "Медсинтеза" и депутатом Госдумы РФ Александром Петровым", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Линия по производству медицинских масок, закупленная главой компании "Сима-ленд" и учредителем Фонда святой Екатерины Андреем Симановским, начала работу в Свердловской области. Мощность линии составляет более 5 млн масок в месяц, сообщает в среду пресс-служба фонда.

На этой неделе, отмечают в пресс-службе, ожидается прибытие в регион второй линии, которая позволит увеличить производство до 10 млн масок в месяц. Прежде всего продукция будет поступать в медицинские и социальные учреждения региона. Еще одна линия, приобретенная на средства главы РМК Игоря Алтушкина будет смонтирована и начнет работу на территории Челябинской области. "Это сделано для того чтобы ускорить процесс запуска производства масок на Урале и снять их дефицит", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Урал прибыло четыре самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина. Это были одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры, всего более 10,6 млн единиц изделий. Кроме того, в регион будут доставлены 110 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Всего на территории Свердловской области на 29 апреля зафиксировано 629 случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 115. На утро 29 апреля в Челябинской области подтверждены 499 случаев заражения, 54 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.