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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Тюменской области продлили до 11 мая

В регионе зарегистрированы 420 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 29 апреля. Режим самоизоляции для всех жителей Тюменской области продлен до 11 мая включительно, сообщил в среду в обращении губернатор Александр Моор.

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В регионе приостановлена работа торговых центров, кафе, ресторанов, большей части предприятий. Запрещено проведения массовых мероприятий. Люди могут выходить на улицу, только если им надо купить продукты в ближайшем магазине, лекарства в аптеке или добраться до работы.

"Сегодня во исполнение указа президента мною подписано постановление, в соответствии с которым продлеваются по 11 мая текущего года включительно режим самоизоляции и весь комплекс ограничительных мер", - сказал Моор.

В Тюменской области зарегистрировано 420 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли, выздоровели 88.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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