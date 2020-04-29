Режим самоизоляции в Тюменской области продлили до 11 мая

ТАСС, 29 апреля. Режим самоизоляции для всех жителей Тюменской области продлен до 11 мая включительно, сообщил в среду в обращении губернатор Александр Моор.

В регионе приостановлена работа торговых центров, кафе, ресторанов, большей части предприятий. Запрещено проведения массовых мероприятий. Люди могут выходить на улицу, только если им надо купить продукты в ближайшем магазине, лекарства в аптеке или добраться до работы.

"Сегодня во исполнение указа президента мною подписано постановление, в соответствии с которым продлеваются по 11 мая текущего года включительно режим самоизоляции и весь комплекс ограничительных мер", - сказал Моор.

В Тюменской области зарегистрировано 420 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли, выздоровели 88.