Коронавирус подтвердили у 18 вахтовиков из Мурманска, которые были вывезены на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Анализы подтвердили коронавирус у 18 вахтовиков из более 300, которые были вывезены в Свердловскую область со стройплощадки одного из подрядчиков "Новатэка" - "Велесстрой" в селе Белокаменка под Мурманском. Об этом сообщили в среду ТАСС в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

Ранее в Свердловскую область со стройплощадки вывезли около 300 вахтовиков, у которых не был подтвержден коронавирус. Все они были помещены в обсерватор на территории санатория "Обуховский".