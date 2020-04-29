{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердили у 18 вахтовиков из Мурманска, которые были вывезены на Урал

Всего в Свердловскую область со стройплощадки одного из подрядчиков "Новатэка" в селе Белокаменка вывезли около 300 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Анализы подтвердили коронавирус у 18 вахтовиков из более 300, которые были вывезены в Свердловскую область со стройплощадки одного из подрядчиков "Новатэка" - "Велесстрой" в селе Белокаменка под Мурманском. Об этом сообщили в среду ТАСС в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

Ранее в Свердловскую область со стройплощадки вывезли около 300 вахтовиков, у которых не был подтвержден коронавирус. Все они были помещены в обсерватор на территории санатория "Обуховский".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всего лабораторно подтверждено 18 случаев COVID-19 у людей, находящихся в санатории. Часть из них госпитализирована ранее в инфекционное отделение больницы. Часть - изолирована на территории учреждения. Всем оказывается необходимое лечение", - сказали в штабе.

Компания "Велесстрой" - одна из 20 подрядных организаций "Новатэка", которые возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Всего в строительстве занято около 11 тысяч рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Большинство зараженных коронавирусом в регионе приходится именно на данную стройплощадку.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 629 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано 115 человек, один умер.

Теги
РоссияМурманская областьСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Люди старше 65 лет в Тюменской области получат по 2 тыс. рублей
Глава региона Александр Моор также сообщил, что власти скоро подготовят план постепенного выхода из режима самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС