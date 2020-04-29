Коронавирус подтвердили у 18 вахтовиков из Мурманска, которые были вывезены на Урал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Анализы подтвердили коронавирус у 18 вахтовиков из более 300, которые были вывезены в Свердловскую область со стройплощадки одного из подрядчиков "Новатэка" - "Велесстрой" в селе Белокаменка под Мурманском. Об этом сообщили в среду ТАСС в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом.
Ранее в Свердловскую область со стройплощадки вывезли около 300 вахтовиков, у которых не был подтвержден коронавирус. Все они были помещены в обсерватор на территории санатория "Обуховский".
"Всего лабораторно подтверждено 18 случаев COVID-19 у людей, находящихся в санатории. Часть из них госпитализирована ранее в инфекционное отделение больницы. Часть - изолирована на территории учреждения. Всем оказывается необходимое лечение", - сказали в штабе.
Компания "Велесстрой" - одна из 20 подрядных организаций "Новатэка", которые возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Всего в строительстве занято около 11 тысяч рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя". Большинство зараженных коронавирусом в регионе приходится именно на данную стройплощадку.
Всего в Свердловской области зарегистрировано 629 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано 115 человек, один умер.