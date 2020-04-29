Люди старше 65 лет в Тюменской области получат по 2 тыс. рублей

ТАСС, 29 апреля. Жители Тюменской области старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания получат 2 тыс. рублей из регионального бюджета во время действия режима самоизоляции, сообщил в среду губернатор региона Александр Моор.

"Мною подписано постановление о дополнительной единоразовой выплате жителям Тюменской области старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания в размере 2 тыс. рублей", - сказал Моор.

По его словам, власти скоро подготовят план постепенного выхода из режима самоизоляции.

Ранее власти уже выплачивали этим гражданам по 2 тыс. рублей.

В Тюменской области зарегистрировано 420 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли, выздоровели 88.