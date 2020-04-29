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75-летие Победы

ЦВО задействует в авиапарадах на День Победы более 80 самолетов и вертолетов

Полеты пройдут в девяти городах
Ту-95МС Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Ту-95МС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Более 80 самолетов и вертолетов пролетят над городами Поволжья, Сибири и Урала во время празднования Дня Победы. Об этом в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"В девяти городах России в границах ответственности округа выполним демонстрационные полеты авиации с привлечением 84 воздушных судов: 44 самолетов и 40 вертолетов", - сказал он.

Поплавский уточнил, что наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Также пролеты авиации состоятся в Верхней Пышме, Кызыле, Абакане, Энгельсе, Саратове и Казани.

"Завершили слетанность в составе групп на сокращенных интервалах и дистанциях. Тренировки над городами планируем провести 5 и 7 мая", - добавил генерал-лейтенант.

Он отметил, что в пролетах впервые поучаствует дальняя авиация ВКС РФ.

"Впервые дальняя авиация будет принимать участие в пролетах. Она пролетит над городами Энгельс и Саратов", - сказал Поплавский.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, дальняя авиация на авиапарадах 9 мая будет представлена самолетами Ту-160 и Ту-95МС.

Кроме того, авиапарады с участием российских летчиков в День Победы могут пройти и за рубежом - в Душанбе и Бишкеке.

Теги
Россия75-летие Победы
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