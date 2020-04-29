В Челябинской области продлили режим самоизоляции до 11 мая

ТАСС, 29 апреля. Режим самоизоляции в Челябинской области будет продлен до 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава региона Алексей Текслер в среду.

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"В Челябинской области режим нерабочих дней продлен до 11 мая. Здоровье жителей региона - это приоритет, опасность распространения вируса сохраняется. <…> Говорить об ослаблении режима рано. Необходимо продолжить сохранения режима самоизоляции до 11 мая", - сказал губернатор.

С 19 марта в регионе был введен режим повышенной готовности, запрещена работа ряда субъектов малого бизнеса, таких как кафе, сауны, кальянные, автомагазины, парикмахерские и т. д.

По данным Минздрава Челябинской области, на 29 апреля в регионе выявлено 499 случаев заражения коронавирусом. За сутки в области добавилось 67 новых случаев.