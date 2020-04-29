Коронавирус подтвердили у четырех сотрудников челябинского Минздрава

ТАСС, 29 апреля. Коронавирусная инфекция подтверждена у четырех сотрудников Министерства здравоохранения Челябинской области. Об этом журналистам сообщил глава региона Алексей Текслер в среду.

"Сотрудники Минздрава, как и наши врачи, трудятся на передовой, им по долгу службы приходится подвергать себя потенциальной опасности. На данный момент в Минздраве выявлено четверо заболевших сотрудников, три из них госпитализированы, один находится на домашнем лечении", - сказал Текслер.

По его словам, уже отработан круг лиц, контактировавших с заразившимися. "Контактные сотрудники отправлены на самоизоляцию", - добавил губернатор.

По данным Минздрава Челябинской области, на 29 апреля в регионе выявлено 499 случаев заражения коронавирусом. За сутки в области добавилось 67 новых случаев.