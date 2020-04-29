{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Златоусте, где в больнице выявили очаг коронавируса, ввели масочный режим

За последние сутки в городе зафиксировали 32 новых случая заражения
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Масочный режим водится в городе Златоусте Челябинской области, где был зафиксирован очаг коронавируса в больнице № 1. За последние сутки в городе выявили 32 новых случая заражения, сообщил в среду журналистам глава региона Алексей Текслер.

На эту тему

Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, на следующий день число заразившихся выросло до 82. Позднее он заявил, что в Златоусте могут ввести режим пропусков или карантин - закрыть въезд и выезд из города. По его данным, 40% от общего количество заразившихся коронавирусом жителей Челябинской области приходится на Златоуст.

"Введение масочного режима - новая мера, которая пока не носит директивный характер. Пока это связно с дефицитом масок в аптеках, хотя в аптеках областного склада, в Златоусте и других наших городах маски есть. Я поручил областному аптечному складу в аптечную сеть Златоуста направить дополнительный объем масок. Эти поставки начались", - сказал губернатор.

По данным Минздрава Челябинской области, на 29 апреля в регионе выявлено 499 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано 67 новых случаев.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Задержан бывший первый замгубернатора Курганской области Пугин
Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС