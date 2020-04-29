В Златоусте, где в больнице выявили очаг коронавируса, ввели масочный режим

ТАСС, 29 апреля. Масочный режим водится в городе Златоусте Челябинской области, где был зафиксирован очаг коронавируса в больнице № 1. За последние сутки в городе выявили 32 новых случая заражения, сообщил в среду журналистам глава региона Алексей Текслер.

Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, на следующий день число заразившихся выросло до 82. Позднее он заявил, что в Златоусте могут ввести режим пропусков или карантин - закрыть въезд и выезд из города. По его данным, 40% от общего количество заразившихся коронавирусом жителей Челябинской области приходится на Златоуст.

"Введение масочного режима - новая мера, которая пока не носит директивный характер. Пока это связно с дефицитом масок в аптеках, хотя в аптеках областного склада, в Златоусте и других наших городах маски есть. Я поручил областному аптечному складу в аптечную сеть Златоуста направить дополнительный объем масок. Эти поставки начались", - сказал губернатор.

По данным Минздрава Челябинской области, на 29 апреля в регионе выявлено 499 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано 67 новых случаев.