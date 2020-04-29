Более 20 млн деревьев высадят в Свердловской области до конца года по акции "Сад Памяти"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области высадят более 20 млн саженцев до конца 2020 года в поддержку акции "Сад Памяти", регион планирует выделить на это порядка 10 млн рублей. Об этом в среду сообщил в уральском региональном центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов.

"Начнем мы с 5 тыс. га, [всего] у нас предусмотрено порядка 20 тыс. га для лесовосстановления. Финансирование только наше - порядка 10 млн рублей. <...> На сегодняшний день в планах стоит высадить более 20 млн саженцев в текущем году в Свердловской области. <...> Это все будет входить в эту акцию ["Сад Памяти"]", - сказал он, добавив, что на эти цели регион планирует потратить 10 млн рублей.

При этом Кузнецов отметил, что пока реализация акции будет проводиться силами лесничеств в связи с ситуацией с коронавирусом, а деревья будут высаживаться в лесных массивах региона. Посадка саженцев на территории муниципалитетов временно сдвинется. В климатических условиях региона высаживать деревья можно в зависимости от погоды примерно в мае и сентябре.

"Участие жителей области никто не отменил. Мы предлагаем им присоединиться к данной акции и высадить деревья или дерево на собственных участках. Таким образом, мы все поддержим акцию и отдадим должную память нашим отцам и дедам. <...> В прошлом году порядка 500 тыс. жителей области приняли участие в подобных акциях", - подчеркнул Кузнецов, пояснив, что отмечать данные о высаженных таким образом деревьях можно на интерактивной карте на сайте садыпамяти2020.рф.

Цель международной акции "Сад памяти" - посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта "Экология".