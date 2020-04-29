{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 20 млн деревьев высадят в Свердловской области до конца года по акции "Сад Памяти"

Пока в связи с ситуацией с коронавирусом деревья будут высаживаться в лесных массивах региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области высадят более 20 млн саженцев до конца 2020 года в поддержку акции "Сад Памяти", регион планирует выделить на это порядка 10 млн рублей. Об этом в среду сообщил в уральском региональном центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов.

"Начнем мы с 5 тыс. га, [всего] у нас предусмотрено порядка 20 тыс. га для лесовосстановления. Финансирование только наше - порядка 10 млн рублей. <...> На сегодняшний день в планах стоит высадить более 20 млн саженцев в текущем году в Свердловской области. <...> Это все будет входить в эту акцию ["Сад Памяти"]", - сказал он, добавив, что на эти цели регион планирует потратить 10 млн рублей.

При этом Кузнецов отметил, что пока реализация акции будет проводиться силами лесничеств в связи с ситуацией с коронавирусом, а деревья будут высаживаться в лесных массивах региона. Посадка саженцев на территории муниципалитетов временно сдвинется. В климатических условиях региона высаживать деревья можно в зависимости от погоды примерно в мае и сентябре.

"Участие жителей области никто не отменил. Мы предлагаем им присоединиться к данной акции и высадить деревья или дерево на собственных участках. Таким образом, мы все поддержим акцию и отдадим должную память нашим отцам и дедам. <...> В прошлом году порядка 500 тыс. жителей области приняли участие в подобных акциях", - подчеркнул Кузнецов, пояснив, что отмечать данные о высаженных таким образом деревьях можно на интерактивной карте на сайте садыпамяти2020.рф.

Цель международной акции "Сад памяти" - посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта "Экология".

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Задержан бывший первый замгубернатора Курганской области Пугин
Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС