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75-летие Победы

День Победы в Екатеринбурге завершится тридцатью залпами праздничного салюта

Обсуждаются две площадки, на которых могли бы разместиться военные для его проведения
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа проведут 9 мая в Екатеринбурге праздничный салют из 30 залпов. Об этом в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил замкомандующего войсками округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"Праздничные мероприятия, посвященных Дню Победы, завершим праздничным салютом, 30 залпами с привлечением 28 артиллерийских орудий и салютных установок", - сказал он.

По словам Поплавского, сейчас обсуждаются две площадки, на которых могли бы разместиться военные, - Парк культуры и отдыха и стадион "Динамо". "Какую площадку нам власти определят, мы там и готовы. Орудия, салютные установки у нас исправны, тренировки с расчетами проведены", - сообщил генерал.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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