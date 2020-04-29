Проезд на межмуниципальных автобусах Свердловской области разрешат при наличии паспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области при покупке билетов на межмуниципальный транспорт с 1 по 11 мая будут обязаны предоставить паспорт. Это необходимо для отслеживания потенциальных контактировавших с зараженными коронавирусом, написал в среду в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Мы организуем мониторинг перемещения граждан по межмуниципальным автобусным маршрутам. Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт", - сообщил губернатор.