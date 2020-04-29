Проезд на межмуниципальных автобусах Свердловской области разрешат при наличии паспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области при покупке билетов на межмуниципальный транспорт с 1 по 11 мая будут обязаны предоставить паспорт. Это необходимо для отслеживания потенциальных контактировавших с зараженными коронавирусом, написал в среду в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
"Мы организуем мониторинг перемещения граждан по межмуниципальным автобусным маршрутам. Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт", - сообщил губернатор.
По его словам, также все сотрудники предприятий, которые будут работать в майские праздники, должны иметь при себе справку установленного образца, а все жители региона при выходе на улицу должны носить маску или респиратор.
"В Свердловской области ситуация остается напряженной: за неделю количество инфицированных увеличилось почти в три раза. Сейчас мы контролируем ситуацию, вся система здравоохранения региона перестроена под решение актуальных задач. Сегодняшним указом я дополнительно установил, что все (заразившиеся коронавирусом - прим. ТАСС) будут получать лекарства бесплатно. В стационарах будут выдавать медикаменты прямо в больнице. Те, у кого появились подозрения на COVID-19, смогут получить лекарства у врача в поликлинике", - отметил Куйвашев.
Всего в Свердловской области зарегистрировано 629 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано 115 человек, один умер.