{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Проезд на межмуниципальных автобусах Свердловской области разрешат при наличии паспорта

Губернатор Евгений Куйвашев также сообщил, что все жители региона при выходе на улицу должны носить маску или респиратор
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Жители Свердловской области при покупке билетов на межмуниципальный транспорт с 1 по 11 мая будут обязаны предоставить паспорт. Это необходимо для отслеживания потенциальных контактировавших с зараженными коронавирусом, написал в среду в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Мы организуем мониторинг перемещения граждан по межмуниципальным автобусным маршрутам. Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт", - сообщил губернатор.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его словам, также все сотрудники предприятий, которые будут работать в майские праздники, должны иметь при себе справку установленного образца, а все жители региона при выходе на улицу должны носить маску или респиратор.

"В Свердловской области ситуация остается напряженной: за неделю количество инфицированных увеличилось почти в три раза. Сейчас мы контролируем ситуацию, вся система здравоохранения региона перестроена под решение актуальных задач. Сегодняшним указом я дополнительно установил, что все (заразившиеся коронавирусом - прим. ТАСС) будут получать лекарства бесплатно. В стационарах будут выдавать медикаменты прямо в больнице. Те, у кого появились подозрения на COVID-19, смогут получить лекарства у врача в поликлинике", - отметил Куйвашев.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 629 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано 115 человек, один умер.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Задержан бывший первый замгубернатора Курганской области Пугин
Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС