Общественные представители АСИ возглавят группы экспертов инвестиционного совета на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Свердловская область первая среди регионов РФ предложила назначить общественных представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ) руководителями экспертных групп инвестиционного совета при губернаторе области. Соответствующие изменения в положение о работе инвестиционного совета будут приняты в ближайшее время, сообщила в среду на пресс-конференции в уральском информационном центре ТАСС министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Как ранее сообщало АСИ, в работу общественных представителей входят продвижение инициатив, взаимодействие с партнерами и работа с лидерскими проектами, поддерживаемыми агентством, организация регионального сотрудничества между партнерскими структурами, взаимодействие с целевыми сообществами, организация для них наставничества от российских и зарубежных экспертов. В Свердловской области утверждены три общественных представителя АСИ по направлениям "Образование и кадры", "Предпринимательство и технологии", "Социальные проекты".

"Министерством инвестиций и развития инициировано внесение изменений в положение о работе инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области. Что нового мы предлагаем сделать в рамках этой работы: наша идея, которую мы реализуем первыми среди регионов России, состоит в том, чтобы обеспечить статусом общественных представителей и дать в руки реально работающий инструмент взаимодействия с органами власти региона. Для этого в контуре инвестиционного совета формируются постоянно действующие экспертные рабочие группы. И руководителями этих рабочих групп станут как раз [общественные] представители АСИ", - сказала Казакова, уточнив, что необходимые изменения будут приняты в ближайшее время.

По ее словам, деятельность групп будет влиять на повестку совета и обеспечивать экспертную оценку вопросов, вносимых на рассмотрение губернатору региона. "И мы уверены, что этот подход позволит максимально интегрировать работу общественных представителей АСИ в инвестиционную политику региона и в процесс принятия управленческих решений", - отметила министр.

Как уточнила общественный представитель АСИ по направлению "Образование и кадры" в Свердловской области Лариса Малышева, работа в группах начнется сразу после официального утверждения представителей. "После нашего официального вхождения в этот статус мы будем собирать экспертные группы, делить их на комитеты и организовывать те проекты, которые интересны им. Я думаю, что здесь у нас будет много интересных и плодотворных дел", - добавила Малышева.

Приоритетные проекты и пандемия

Среди приоритетных в направлении "Образование и кадры" Малышева отметила проекты, связанные с кадрами для цифровой экономики и со сферой кадрового обеспечения промышленного роста.

"Приоритетные направления для себя, которые я сейчас выделяю на ближайшее время, это, конечно же, прежде всего поиск и отбор проектов для решения вопросов, связанных с пандемией. Будет проходить экспертная оценка АСИ, дальнейшее сопровождение и поддержка", - сообщила на пресс-конференции общественный представитель АСИ по направлению "Социальные проекты" Татьяна Флеганова. Она отметила, что уже открыт сбор проектов во время пандемии на платформе Смартека.Антикризис, на которой уже размещен проект "Как обезопасить медицинских работников в период пандемии COVID-19".

Содействие проектам, связанным с пандемией, отметил и общественный представитель АСИ по направлению "Предпринимательство и технологии" Денис Скоморохов. "Мы содействуем проектам, перестроившим свою деятельность под реальность пандемии. Как пример, это проект Дмитрий Шишкина по производству корпоративной одежды, переключившийся на изготовление многоразовых и одноразовых масок. Другой пример - запуск линии по производству антисептиков компанией Биомикрогели Андрея Елагина", - сказал Скоморохов.