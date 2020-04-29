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75-летие Победы

Военные проведут более 40 мини-парадов под окнами ветеранов в городах Свердловской области

В регионе проживают 48 участников Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых действиях
Фронтовик-артиллерист Михаил Чечулин из Екатеринбурга наблюдает за мини-парадом в режиме онлайн со своего балкона, 17 апреля 2020 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Фронтовик-артиллерист Михаил Чечулин из Екатеринбурга наблюдает за мини-парадом в режиме онлайн со своего балкона, 17 апреля 2020 года
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа в дни празднования 75-летия Победы проведут более 40 мини-парадов для ветеранов войны в городах Свердловской области, сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замкомандующего войсками округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"У нас осталось провести еще 44 таких минипарада. В Свердловской области и в городе Екатеринбурге в настоящий момент осталось, к большому сожалению, 48 участников Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Четырех мы уже поздравили, осталось еще 44. Мы и парад проведем, и поздравим от командующего округа, и медаль вручим", - сказал он.

Мини-парады под окнами ветеранов пройдут с привлечением военнослужащих, юнармейцев, воспитанников суворовских и кадетских училищ. Часть их из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате, ветераны смогут наблюдать за поздравлением военных с помощью мессенджера.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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