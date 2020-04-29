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Прокуратура проверит сообщения об отказе в допвыплатах медработникам в Екатеринбурге

О возможном отказе в стимулирующих выплатах врачам и водителям некоторых бригад скорой помощи ранее сообщили СМИ
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга проверит сообщения в СМИ о возможном отказе в стимулирующих выплатах врачам и водителям некоторых бригад скорой помощи, которые оказывают медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. Также в СМИ была информации об отсутствии необходимых средств индивидуальной защиты у бригад скорой помощи, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления оплаты труда медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также проверит обеспеченность бригад скорой помощи средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

По данным на 29 апреля в Свердловской области зарегистрировано 629 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

 

Теги
РоссияСвердловская область
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