Прокуратура проверит сообщения об отказе в допвыплатах медработникам в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга проверит сообщения в СМИ о возможном отказе в стимулирующих выплатах врачам и водителям некоторых бригад скорой помощи, которые оказывают медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. Также в СМИ была информации об отсутствии необходимых средств индивидуальной защиты у бригад скорой помощи, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления оплаты труда медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также проверит обеспеченность бригад скорой помощи средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

По данным на 29 апреля в Свердловской области зарегистрировано 629 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.