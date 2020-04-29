Медики Урала получают от предприятий машины, маски и молоко

Компания Danone организовала в Тюменской области поставки молочных продуктов для медработников и волонтеров, а также доставку специализированного питания для пациентов с коронавирусом, которые не могут питаться самостоятельно. По данным регионального оперативного штаба, в апреле медицинские учреждения города получили около 1 тыс. литров специализированного питания для пациентов в реанимации. Компания планирует в ближайшее время передать свежую молочную продукцию для медработников.

ТАСС, 29 апреля. Крупные бизнесмены и предприятия Уральского федерального округа (УрФО) поблагодарили медицинских сотрудников, которые работают в сложных условиях с заразившимися коронавирусом. В состав гуманитарных партий, отправленных в больницы, вошли медицинские маски, автомобили и даже молочная продукция для поднятия иммунитета.

Компания "Форэс", занимающаяся производством оборудования для нефтяных скважин, передала машину для Сухоложской районной больницы в Свердловской области. На новой Lada Largus врачи смогут приезжать к пациентам, проживающим в удаленных территориях. К благотворительным акциям присоединилась и единственная на Урале Белоярская атомная электростанция в Свердловской области. Она передала 500 защитных костюмов врачам, лечащим пациентов с коронавирусом в клинической больнице №40 города Екатеринбурга. Костюм состоит из комбинезона с капюшоном, бахил и перчаток. В Екатеринбург также прибыл уже четвертый чартерный рейс, организованный Русской медной компанией и Уральской горно-металлургической компанией. Он доставил около миллиона медицинских средств индивидуальной защиты, в том числе почти 900 тыс. масок, 54 тыс. защитных костюмов, перчатки и защитные очки. В общей сложности порядка 1,5 тыс. коробок. Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей.

К помощи подключились и крупнейшие нефтехимические предприятия Урала. "Сибур" закупил одноразовые костюмы для тюменской областной больницы №3 в Тобольске. Ранее медучреждение уже получило от компании 100 комплектов бактериальной защиты, обувь, перчатки, очки и респираторы, а также тест-системы. Для клиники был приобретен и газоконцентратор, который может заменить 128 обычных 40-литровых баллонов и обеспечить кислородом пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.

Также курганский автобусный завод передал 2 тыс. масок для центра социального обслуживания населения Каргапольского района. Кроме того, рабочие завода подарили им одежду, игрушки и предметы первой необходимости.

Юридическая помощь и выплаты

Кол-центр Общественной палаты Челябинской области дает бесплатные консультации медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, с 22 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Мы, юристы, решили помочь <...> консультациями. Готовы ответить на самые разные вопросы. О соблюдении трудовых прав, включая вопросы оплаты труда и осуществления иных выплат, обеспечения иных социальных гарантий для указанных категорий работников. Если нужно, проконсультируем по вопросам права на возмещение ущерба, полученного вследствие исполнения трудовых обязанностей, связанных с оказанием медицинской помощи в целях профилактики и лечения заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией", - рассказал журналистам член Общественной палаты Челябинской области Александр Рязанцев.

Также все регионы Урала, кроме Курганской области, будут доплачивать медикам за работу в тяжелых условиях из региональных бюджетов. В Свердловской и Тюменской областях доплаты врачам составят в стационаре - 100% от среднемесячного дохода, среднего персонала - 50%, младшего - 30%. В Тюменской области определены повышенные выплаты работникам патологоанатомических, отделений и лабораторий.

В остальных регионах выплаты составят от 10 до 70 тыс. рублей для врачей, от 6 до 50 тыс. рублей для среднего медперсонала и от трех до 30 тыс. рублей для младшего.