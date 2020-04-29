Более 20 вертолетов и самолетов пролетят над центром Екатеринбурга 9 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга смогут увидеть 9 мая в небе над центром города 22 самолета и вертолета, сообщил журналистам в среду командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Алексндр Лапин.

"Это оперативно-практическая авиация - истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-34, разведчики Су-24 МР; вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также военно-транспортные Ан-26, Ан-12 и Л-410. Стоит отметить, что жители Екатеринбурга впервые увидят Су-34, которые в прошлом году поступили на вооружение челябинского авиаполка", - сказал генерал-полковник.

Командующий уточнил, что репетиции авиапарада в Екатеринбурге состоятся 5 и 7 мая.

Ранее сообщалось, что Центральный военный округ задействует в пролетах авиации над девятью российскими городами на День Победы 9 мая более 80 воздушных судов: 44 самолетов и 40 вертолетов. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.