УрФУ в честь своего столетия проведет всероссийский студенческий фестиваль в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Всероссийский студенческий фестиваль, организатором которого станет Уральский федеральный университет (УрФУ), пройдет в Екатеринбурге осенью в честь столетия вуза. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель вузовского Союза студентов Ойбек Партов.

"Студенческий фестиваль станет площадкой, на которой мы соберем сотни представителей вузов России и тысячи наших студентов, с целью отпраздновать большое событие для нашего университета - наше столетие. Весь фестиваль будет проходить в октябре и будет представлять собой, с содержательной точки зрения, пять направлений: это лидерство, наука и образование, спорт, трудоустройство и карьера, культура. <…> Продолжительность фестиваля 5 дней", - сказал Партов.

Он отметил, что у студенческих организаций, которые прибудут на фестиваль, будет возможность представить опыт своих университетов и получить новые знания от приглашенных специалистов. Площадки фестиваля, добавил Партов, будут расположены по всему городу, а не только на территории вуза. Мероприятие объединит различные события, в частности фестивали музыки и кино.

Помимо фестиваля, к юбилею университета планируется выпустить документальный фильм, сценарий которого сейчас находится в стадии разработки. "Над документальным фильмом работает целая команда: это представители университетского телевидения, музейно-выставочного комплекса и других подразделений, безусловно, [участие в работе принимают] наши историки", - пояснил проректор по информационной политике вуза Алексей Фаюстов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ректор вуза Виктор Кокшаров отметил, что историки университета готовят к выпуску книгу о столетней истории вуза. "Эта книга будет очень необычной, это не просто какое-то юбилейное издание, <…> там будут представлены данные о ярких людях: преподавателях и выпускниках, о зданиях и обычаях университета, будут очень интересные выдержки из писем, дневников, документов", - сказал Кокшаров, отметив, что вместе с этим готовится издание о научно-педагогических школах Уральского федерального университета.

Первый онлайн-выпускной

Уральский федеральный университет (УрФУ), который является крупнейшим в Уральском федеральном округе, впервые проведет выпускной в 2020 году в онлайн-формате. Это решение принято из-за ситуации новым коронавирусом. Традиционные поздравления будут представлены в виде марафона трансляций, подключиться к которому можно будет, "сидя дома в любой точке мира".

"Нашей задачей будет развести каждому выпускнику этого года на дом <…> мантию, академическую шапочку, шарф института и памятный подарок. Это будет особенный день, потому что в этот день сотни волонтеров УрФУ с помощью специально украшенного транспорта <…> будут привозить упакованные свертки", - сказал Ойбек Партов. Предварительно, выпускной для 6083 человек состоится 4 июля.

В УрФУ обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".