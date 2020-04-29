{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

УрФУ в честь своего столетия проведет всероссийский студенческий фестиваль в Екатеринбурге

Он продлится пять дней, площадки будут расположены по всему городу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Всероссийский студенческий фестиваль, организатором которого станет Уральский федеральный университет (УрФУ), пройдет в Екатеринбурге осенью в честь столетия вуза. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель вузовского Союза студентов Ойбек Партов.

"Студенческий фестиваль станет площадкой, на которой мы соберем сотни представителей вузов России и тысячи наших студентов, с целью отпраздновать большое событие для нашего университета - наше столетие. Весь фестиваль будет проходить в октябре и будет представлять собой, с содержательной точки зрения, пять направлений: это лидерство, наука и образование, спорт, трудоустройство и карьера, культура. <…> Продолжительность фестиваля 5 дней", - сказал Партов.

Он отметил, что у студенческих организаций, которые прибудут на фестиваль, будет возможность представить опыт своих университетов и получить новые знания от приглашенных специалистов. Площадки фестиваля, добавил Партов, будут расположены по всему городу, а не только на территории вуза. Мероприятие объединит различные события, в частности фестивали музыки и кино.

Помимо фестиваля, к юбилею университета планируется выпустить документальный фильм, сценарий которого сейчас находится в стадии разработки. "Над документальным фильмом работает целая команда: это представители университетского телевидения, музейно-выставочного комплекса и других подразделений, безусловно, [участие в работе принимают] наши историки", - пояснил проректор по информационной политике вуза Алексей Фаюстов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Ректор вуза Виктор Кокшаров отметил, что историки университета готовят к выпуску книгу о столетней истории вуза. "Эта книга будет очень необычной, это не просто какое-то юбилейное издание, <…> там будут представлены данные о ярких людях: преподавателях и выпускниках, о зданиях и обычаях университета, будут очень интересные выдержки из писем, дневников, документов", - сказал Кокшаров, отметив, что вместе с этим готовится издание о научно-педагогических школах Уральского федерального университета.

Первый онлайн-выпускной

Уральский федеральный университет (УрФУ), который является крупнейшим в Уральском федеральном округе, впервые проведет выпускной в 2020 году в онлайн-формате. Это решение принято из-за ситуации новым коронавирусом. Традиционные поздравления будут представлены в виде марафона трансляций, подключиться к которому можно будет, "сидя дома в любой точке мира".

"Нашей задачей будет развести каждому выпускнику этого года на дом <…> мантию, академическую шапочку, шарф института и памятный подарок. Это будет особенный день, потому что в этот день сотни волонтеров УрФУ с помощью специально украшенного транспорта <…> будут привозить упакованные свертки", - сказал Ойбек Партов. Предварительно, выпускной для 6083 человек состоится 4 июля.

В УрФУ обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов в России
Три рейса уже благополучно сели в аэропортах назначения, самолеты следовали из Москвы в Магнитогорск, Сочи и Уфу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС