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Пандемия коронавируса нового типа

ГИБДД проверяет все автомобили, въезжающие в населенные пункты Ямала

В случае отсутствия оснований для передвижения сотрудники полиции рекомендуют водителям вернуться к месту своего проживания
Описание
© ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

ТАСС, 29 апреля. Сотрудники ГИБДД проверяют все автомобили, въезжающие на территории населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО в среду.

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"Инспекторы ДПС проверяют все транспортные средства, въезжающие в населенные пункты. В случае отсутствия установленных оснований для передвижения водителям рекомендуется вернуться к месту своего проживания. Особое внимание автоинспекторы уделяют перевозчикам, осуществляющими перевозки пассажиров на межмуниципальных маршрутах. Контроль осуществляется и за передвижением граждан на транспорте в черте населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, на 29 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 244 из которых на месторождениях. Выздоровел 101 человек, один умер.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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