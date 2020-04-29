ГИБДД проверяет все автомобили, въезжающие в населенные пункты Ямала

ТАСС, 29 апреля. Сотрудники ГИБДД проверяют все автомобили, въезжающие на территории населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО в среду.

"Инспекторы ДПС проверяют все транспортные средства, въезжающие в населенные пункты. В случае отсутствия установленных оснований для передвижения водителям рекомендуется вернуться к месту своего проживания. Особое внимание автоинспекторы уделяют перевозчикам, осуществляющими перевозки пассажиров на межмуниципальных маршрутах. Контроль осуществляется и за передвижением граждан на транспорте в черте населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, на 29 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 244 из которых на месторождениях. Выздоровел 101 человек, один умер.