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Пандемия коронавируса нового типа

У 71 медработника в Свердловской области выявили заражение коронавирусом

Всего в регионе зарегистрировано 629 случаев заражения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы у 71 медицинского работника в Свердловской области. Об этом в ходе брифинга сообщил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 629 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Ранее заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с зафиксированными случаями заражения коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов ряда городских больниц.

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"По состоянию на сегодняшний день, у 71 медицинского работника - это и средний, и высший, и младший персонал - выявлено заболевание коронавирусной инфекцией в той или иной степени. Кто-то является носителем, и нет "клиники", кто-то имеет какие-то симптомы. Часть из них выздоровела. С этим могут столкнуться все лечебные учреждения", - сказал Козловских.

Он отметил, что при соблюдении всех установленных санитарных требований передачи инфекции от пациента, зараженного коронавирусом, медицинскому работнику быть не должно.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 27 апреля сообщил о регистрации на территории округа 23 очагов внутрибольничного распространения коронавируса. Наиболее крупный очаг зарегистрирован в Свердловской области - в Центральной городской больнице № 1 - 114 случаев заражения.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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