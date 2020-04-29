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В Тюмени задержали подозреваемого в подрыве банкоматов и попытке кражи денежных средств

Мужчина сознался в преступлении, возбуждены уголовные дела

ТАСС, 29 апреля. Полиция задержала подозреваемого в подрыве двух банкоматов и попытке кражи из них денежных средств в Тюмени, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте УМВД РФ по Тюменской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в начале недели. Неизвестный в маске проник в одно из помещений города, закачал газ в банкоматы, после чего произошло их возгорание. Оперативники установили, что подозреваемым является 30-летний мужчина, его задержали по месту работы.

"В настоящее время фигурант задержан. Возбуждены уголовные дела по факту попытки покушения на кражу и по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что в отделе полиции мужчина признался в преступлении. "Несмотря на долгую подготовку, осуществить задуманное злоумышленник не сумел. После двух неудачных попыток взлома, он бросил угнанный автомобиль в одном из дворов областной столицы и скрылся на своей машине", - рассказали в УМВД.

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РоссияТюменская область
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