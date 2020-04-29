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75-летие Победы

Курганцы высадили 40 тыс. сосен в честь 75-летия Победы

Экологическая акция прошла в окрестностях микрорайона Радужный

ТАСС, 29 апреля. Жители Кургана высадили 40 тыс. сосен в окрестностях микрорайона Радужный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации города.

"Сегодня в Кургане, в окрестностях микрорайона Радужный, состоялась памятная посадка леса. Экологическая акция прошла в районе поворота на микрорайон с федеральной трассы "Иртыш", участие в ней приняли сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, директоры профильных департаментов администрации города Кургана, их заместители, а также жители близлежащего поселка", - говорится в сообщении. Отмечается, что было посажено 8,4 га леса, акцию посвятили 75-летию Победы.

При этом, как уточняет пресс-служба, деревья высадили на месте, где в 2018 году произошел пожар, восстановив здесь жизнь зеленых насаждений. "Почва под посадку была подготовлена заранее. Ее предварительно расчистили", - пояснили в администрации.

По прогнозам специалистов, молодые деревья должны хорошо прижиться - сейчас благоприятный температурный режим, а в почве достаточно влаги.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКурганская область75-летие Победы
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