Ветеранов в Югре поздравят с Днем Победы концертом с военными песнями во дворах их домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти в Нижневартовске, втором по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа, организуют для ветеранов - участников Великой Отечественной войны концерт во дворах их домов с песнями военных лет в честь 75-летия Победы. На домах ветеранов разместят их большие портреты, сообщили ТАСС в пресс-службе местной администрации.

"9 мая в Нижневартовске будем проводить очень интересную акцию - участникам Великой Отечественной войны волонтеры бесконтактно вручат подарки. Во дворе под их окнами будет организовано театральное представление, артисты будут петь для них песни военных лет. Чтобы они почувствовали то настроение, которое они ощущают всегда в День Победы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, артисты, работники учреждений культуры заедут во двор каждого ветерана на стилизованных военных автомобилях в форме солдат времен войны. "Они, в частности, будут петь "Катюшу". При этом мы призываем жителей города не выходить во дворы, когда будет проходить театральное представление, а открыть окна, выйти на балконы и вместе с артистами спеть песни. Мы хотим, чтобы это 9 мая запомнилось ветеранам и жителям города", - сказал собеседник.

Он сообщил, что также на домах, где живут участники Великой Отечественной войны, впервые в истории города будут размещены их портреты. "Акция посвящена 75-летию Победы. Такой уникальный проект впервые реализуют в Нижневартовске. Всего город украсят 14 баннеров с фотографиями участников Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе, отметив, что проект носит и просветительский характер, поскольку собираются истории каждого ветерана, чтобы рассказывать их на открытых уроках в школах.

На День Победы в Нижневартовске отменены все массовые мероприятия, в том числе шествие "Бессмертного полка".