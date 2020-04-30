В городе Губкинский в ЯНАО усилили пропускной режим

ТАСС, 30 апреля. Пропускной режим усилен в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, где первым заразившимся коронавирусом стал врач местной больницы. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в своем аккаунте в Instagram.

"Некоторое время назад мы получили подтверждения первого случая заражения коронавирусом в нашем городе. Тест подтвердился в ходе обследования медицинского персонала у врача губкинской больницы", - сказал Гаранин.

По его словам, контрольно-пропускной пункт города Губкинского теперь будет функционировать в усиленном режиме. "Многие выезжают из города по личным делам, подвергая опасности не только свое здоровье, но и здоровье губкинцев, поэтому профилактические меры для соблюдения режима самоизоляции будут усилены. Сотрудники полиции будут проверять необходимость выезда и въезда в город. Работники предприятий ТЭКа будут ездить на работу только на служебном или специализированном транспорте", - добавил глава города.

По данным оперативного штаба ЯНАО, на территории региона зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусом. За все время выздоровел 101 человек, один умер.