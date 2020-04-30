Свердловские власти сообщили, что бывший советник вице-губернатора уволился до задержания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Владислав Русаков, бывший советник вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько уволился по собственному желанию до задержания по делу о взятке. Об этом сообщили в четверг журналистам в департаменте информационной политики региона.

Ранее в четверг источник ТАСС сообщил, что Русаков задержан по делу о взятке. Эпизоды дела касаются 2017 года, когда он работал в администрации закрытого города Лесной.

"Русаков в начале недели написал заявление об увольнении по собственному желанию, вчера получил документы. Информацией о дальнейшей его судьбе не располагаем. Известно на данный момент, что интерес правоохранителей связан с его работой в муниципалитете, а не в правительстве. Если следственным органам потребуется содействие в расследовании этого дела, оно, без сомнения, будет оказано", - сказали в департаменте.

Русаков занимал должность советника вице-губернатора с 2018 года.