{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции на Ямале продлили до 11 мая

На территории региона зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусом
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Режим обязательной самоизоляции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе до 11 мая включительно, сообщил в четверг региональный оперативный штаб.

Режим самоизоляции введен в ЯНАО губернатором Дмитрием Артюховым 31 марта. Жителям региона разрешается покидать свое жилье только в случае острой необходимости.

"Губернатор Ямала продлил режим самоизоляции в автономном округе по 11 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба ЯНАО, на территории региона зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусом, при этом 244 случая были зарегистрированы на месторождениях. За все время выздоровел 101 человек, один умер.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Дешевая ипотека спровоцировала рост цен на российские новостройки в апреле
Стоимость квадратного метра выросла в среднем на 1,2 процентных пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС