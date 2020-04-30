Режим самоизоляции на Ямале продлили до 11 мая

ТАСС, 30 апреля. Режим обязательной самоизоляции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе до 11 мая включительно, сообщил в четверг региональный оперативный штаб.

Режим самоизоляции введен в ЯНАО губернатором Дмитрием Артюховым 31 марта. Жителям региона разрешается покидать свое жилье только в случае острой необходимости.

"Губернатор Ямала продлил режим самоизоляции в автономном округе по 11 мая 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба ЯНАО, на территории региона зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусом, при этом 244 случая были зарегистрированы на месторождениях. За все время выздоровел 101 человек, один умер.