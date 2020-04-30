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Пандемия коронавируса нового типа

Корпорация "ВСМПО-Ависма" переходит на четырехдневку из-за пандемии

Более 6 тыс. работников предприятия дали согласие на изменение режима работы с 27 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма" (Свердловская область, входит госкорпорацию "Ростех") утвердил графики работы по четырехдневной рабочей неделе в связи необходимостью согласования фонда оплаты труда со снижением объемов производства. Об этом сообщил генеральный директор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин в интервью, опубликованном в четверг в корпоративной газете "Новатор".

Корпорация из-за снижения потребления на фоне пандемии коронавируса пересматривает собственные производственные программы, сокращая объемы товарной титановой продукции в 2020 году с запланированных 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, производство титана губчатого снижается с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Также сокращаются все непроизводственные расходы, откладываются инвестиционные проекты и фонд оплаты труда приводится в соответствие с актуальной производственной программой.

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"Утверждены несколько графиков с неполным рабочим временем. Многие уже выразили понимание ситуации: более 6 тыс. работников дали согласие на изменение режима работы уже с 27 апреля", - говорится в интервью. В пресс-службе компании отметили, что данные меры будут действовать до особого распоряжения, всего в корпорации работает около 19 тысяч сотрудников.

Перевод сотрудников на неполную рабочую неделю, по словам генерального директора, является исключительной мерой для приведения фонда оплаты труда предприятия в соответствие со снижением объемов производства. Он отметил, что у работодателя есть два варианта решения проблемы: или сокращение штата, или уменьшение рабочей недели. По его словам, последняя мера является предпочтительной.

"Я прекрасно представляю, как непросто добровольно отказаться от 20 % своей зарплаты, потому что с 1 мая урезал себе зарплату ровно на столько же. И то же самое произойдет с зарплатами всех директоров. При этом мы - руководители - продолжаем работать в графике 24/7", - добавил Воеводин.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху. Корпорация производит титан, слитки и все виды полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованные крупногабаритные изделия из алюминия, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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