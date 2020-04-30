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В Екатеринбурге приступили к испытанию опытного образца низкопольного трамвая УВЗ

Модель 71-418 вместимостью 320 человек была впервые представлена на международной выставке ИННОПРОМ-2019
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© Пресс-служба АО "Уралтрансмаш"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Первый опытный образец трехсеционного полностью низкопольного трамвая модели 71-418 производства АО "Уралтрансмаш" (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию Ростех) начал тестовые испытания в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе предприятия.

"Трехсекционный полностью низкопольный трамвай модели 71-418 начал тестовые испытания в Екатеринбурге. Впервые вагон был представлен общественности на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019. Он полностью укомплектован узлами отечественного производства, большая часть из которых изготавливается на Уралтрансмаше. Его длина - 27,8 м, максимальная пассажировместимость - 320 человек", - гоорится в сообщении.

В конце прошлого года, уточняют в пресс-службе, трамвай прошел все приемо-сдаточные испытания.

"Модель 71-418 - наша перспективная разработка. Вагон прошел обкатку на территории депо, сейчас ему предстоят испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов. После этого он получит сертификат соответствия и будет запущен в серийное производство", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора по гражданской продукции АО "Уралтрансмаш" Андрея Макарова.

Новая модель отвечает требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками в городских условиях. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами и системой обогрева. Вагон оборудован системами навигации, информационной и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации.

АО "Концерн "Уралвагонзавод - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.

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