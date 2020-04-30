Банки одобрили все рассмотренные заявления на кредитные каникулы от свердловского МСБ

3 апреля 2020 года вступил в силу закон о предоставлении льготного периода (кредитных каникул) заемщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Закон гарантирует отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода, в том числе индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, если их ОКВЭД включен в перечень пострадавших отраслей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Банки одобрили все рассмотренные заявления от предпринимателей Свердловской области о предоставлении льготного периода заемщикам в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает в четверг отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

"Большинство заявлений (1 023) поступило по новому закону о кредитных каникулах (№ 106-ФЗ от 3 апреля 2020 года). По состоянию на 22 апреля 2020 года кредитные организации рассмотрели 59% обращений, все они были одобрены", - говорится в сообщении.

При этом 993 заявления поступило по программам реструктуризации, которые разработали сами банки. По состоянию на 22 апреля 2020 года 85% таких заявок от предпринимателей рассмотрено и 67% одобрено. Всего в период с 20 марта по 22 апреля 2020 года представители малого и среднего бизнеса Свердловской области подали в банки 2016 обращений об изменении условий кредитного договора.

"Банки сейчас активно идут навстречу бизнесу, перенося сроки платежа по кредиту или снижая его размер. Причем они делают это вне зависимости от того, относится ли заемщик к наиболее пострадавшим секторам экономики. Банк России разрешил банкам не создавать повышенные резервы по таким реструктурированным кредитам, то есть у банка не возникает дополнительно связанных с этим затрат", - цитируют в сообщении начальника Уральского главного управления Банка России Рустэма Марданова.