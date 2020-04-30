Неизвестный пытался поджечь здание администрации одного из районов Челябинской области

ТАСС, 30 апреля. Неизвестный в ночь на 30 апреля пытался поджечь здание администрации Еманжелинского района Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД в четверг.

"Сегодня около часа ночи неизвестное лицо пыталось повредить входную группу одного из административных зданий Еманжелинского района. Ущерб в результате его действий причинен не был", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.